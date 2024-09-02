Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paus Fransiskus Umur Berapa ? Ini Profil dan Biodatanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |08:00 WIB
Paus Fransiskus Umur Berapa ? Ini Profil dan Biodatanya
Paus Fransiskus  Umur Berapa ? Ini Profil dan Biodatanya (Foto: BBC)
A
A
A

JAKARTA - Paus Fransiskus umur berapa? Ini profil dan biodatanya yang segera datang ke Indonesia pada awal bulan September. 

Terlebih kedatangan Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024.  Untuk itu, beberapa umat kristiani mencari profil dan sosoknya yang merukapan tokoh agama ternama. 

Salah satunya mengenai Paus Fransiskus umur berapa? Ini profil dan biodatanya: 

Paus Fransiskus dengan nama lahir Jorge Mario Bergoglio, lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aries, Argentina.

Paus Fransiskus adalah seorang kepala Gereja Katolik, uskup Roma, dan penguasa Negara Kota Vatikan. Diketahui ia adalah Paus pertama yang merupakan anggota Serikat Yesuit (Jesuit ; SJ) dari Amerika, dari Belahan Bumi Selatan, dan yang pertama lahir atau besar di luar Eropa sejak kepausan abad ke-8.

Paus Fransiskus dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Dia sering mengungkapkan bahwa dia satu di antara rakyat yang miskin, menjadi alasan ia memilih tinggal di apartemen dan memasak makan malam sendiri.

Ayahnya adalah seorang akuntan bernama Mario. Ibunya yakni Regina Sivori, dan memiliki lima anak termasuk Bergoglio.

Di masa muda, tepatnya sebelum mengikuti pelatihan ahli kimia dan bekerja sebagai teknisi di laboratorium ilmu pangan, Bergoglio pernah bekerja sebagai penjaga pintu dan petugas kebersihan.

Tepat setelah lulus sebagai teknisi kimia dan sembuh dari pneumonia dan kista, Bergoglio berkeinginan untuk bergabung dengan Jesuit. Ia bergabung ke Seminari Keuskupan Villa Devoto dan tergabung ke Yesuit pada 11 Maret 1958.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137542//megawati_soekarnoputri-qgZL_large.jpg
Megawati Ngaku Dapat Tugas Khusus dari Mendiang Paus Fransiskus, Tugas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137541//megawati_soekarnoputri-Jyd9_large.JPG
Megawati Kenang Kepergian Paus Fransiskus: Seperti Kehilangan Bapak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/18/3136453//popemobile_diubah_menjadi_klinik_kesehatan_bagi_anak_anak_gaza-jdbq_large.jpg
Mobil Kepausan Milik Paus Fransiskus Akan Diubah Jadi Klinik Kesehatan untuk Anak-Anak Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/18/3135022//pierbattista_pizzaballa_dikenal_sebagai_calon_pengganti_paus_fransiskus-nBoW_large.jpg
Siapa Pierbattista Pizzaballa? Calon Kuat Penerus Paus Fransiskus yang Berani Bela Gaza dari Zionis Israel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/206/3134608//the_two_popes-8d5k_large.jpg
3 Film Bercerita tentang Kehidupan Paus Fransiskus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/18/3134419//biarawati_genevieve_jeanningros-S87P_large.jpg
Mengenal Genevieve Jeanningros, Biarawati yang Terobos Protokol Vatikan Demi Melihat Jenazah Paus 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement