Paus Fransiskus Umur Berapa ? Ini Profil dan Biodatanya

JAKARTA - Paus Fransiskus umur berapa? Ini profil dan biodatanya yang segera datang ke Indonesia pada awal bulan September.

Terlebih kedatangan Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024. Untuk itu, beberapa umat kristiani mencari profil dan sosoknya yang merukapan tokoh agama ternama.

Salah satunya mengenai Paus Fransiskus umur berapa? Ini profil dan biodatanya:

Paus Fransiskus dengan nama lahir Jorge Mario Bergoglio, lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aries, Argentina.

Paus Fransiskus adalah seorang kepala Gereja Katolik, uskup Roma, dan penguasa Negara Kota Vatikan. Diketahui ia adalah Paus pertama yang merupakan anggota Serikat Yesuit (Jesuit ; SJ) dari Amerika, dari Belahan Bumi Selatan, dan yang pertama lahir atau besar di luar Eropa sejak kepausan abad ke-8.

Paus Fransiskus dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Dia sering mengungkapkan bahwa dia satu di antara rakyat yang miskin, menjadi alasan ia memilih tinggal di apartemen dan memasak makan malam sendiri.

Ayahnya adalah seorang akuntan bernama Mario. Ibunya yakni Regina Sivori, dan memiliki lima anak termasuk Bergoglio.

Di masa muda, tepatnya sebelum mengikuti pelatihan ahli kimia dan bekerja sebagai teknisi di laboratorium ilmu pangan, Bergoglio pernah bekerja sebagai penjaga pintu dan petugas kebersihan.

Tepat setelah lulus sebagai teknisi kimia dan sembuh dari pneumonia dan kista, Bergoglio berkeinginan untuk bergabung dengan Jesuit. Ia bergabung ke Seminari Keuskupan Villa Devoto dan tergabung ke Yesuit pada 11 Maret 1958.