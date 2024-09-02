1.400 Bus Angkut Tamu Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus, Polri Siapkan Kantong Parkir

JAKARTA - Komandan Korps Brigade Mobil (Dankorbrimob) Polri, Komisaris Jenderal Imam Widodo menyebut bakal ada 1.400 bus yang mengangkut tamu undangan Misa Akbar bersama Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Kamis 5 September 2024 mendatang. Polisi pun segera mempersiapkan skema penurunan tamu undangan hingga kantong parkir.

“Kegiatan Paus (Fransiskus) nanti pada saat Misa itu kurang lebih ada sekitar 1.400 bus. Kita akan bagi setelah dropping ya mereka akan kita bagi ke kantong parkir,” kata Imam di Mabes TNI, Senin (2/9/2024).

Imam tak merinci berapa jumlah kantong parkir yang disediakan. Namun demikian, salah satu kantong parkir akan berada di kawasan Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran.

"Ada beberapa nanti. Salah satunya di PRJ," kata dia.

Imam juga memohon maaf apabila kegiatan ini nantinya sedikit mengganggu kenyamanan masyarakat. Hal ini termasuk apabila ada rekayasa lalu lintas.

“Sehingga kami mohon ketidaknyamanan, tapi kami yakinlah dengan hati yang besar seluruh warga dan masyarakat Indonesia, kita bersama-sama bisa mensukseskan kegiatan ini,” ujar Imam.

Dalam kegiatan ini, TNI-Polri mengerahkan pasukan sebanyak 9.030 pasukan gabungan. Rinciannya terdiri dari 4.300 pasukan TNI dan 4.730 sisanya dari pasukan Polri.

(Arief Setyadi )