Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1.400 Bus Angkut Tamu Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus, Polri Siapkan Kantong Parkir

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |12:45 WIB
1.400 Bus Angkut Tamu Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus, Polri Siapkan Kantong Parkir
Dankorbrimob Polri, Komisaris Jenderal Imam Widodo (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komandan Korps Brigade Mobil (Dankorbrimob) Polri, Komisaris Jenderal Imam Widodo menyebut bakal ada 1.400 bus yang mengangkut tamu undangan Misa Akbar bersama Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Kamis 5 September 2024 mendatang. Polisi pun segera mempersiapkan skema penurunan tamu undangan hingga kantong parkir.

“Kegiatan Paus (Fransiskus) nanti pada saat Misa itu kurang lebih ada sekitar 1.400 bus. Kita akan bagi setelah dropping ya mereka akan kita bagi ke kantong parkir,” kata Imam di Mabes TNI, Senin (2/9/2024).

Imam tak merinci berapa jumlah kantong parkir yang disediakan. Namun demikian, salah satu kantong parkir akan berada di kawasan Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran.

"Ada beberapa nanti. Salah satunya di PRJ," kata dia.

Imam juga memohon maaf apabila kegiatan ini nantinya sedikit mengganggu kenyamanan masyarakat. Hal ini termasuk apabila ada rekayasa lalu lintas.

“Sehingga kami mohon ketidaknyamanan, tapi kami yakinlah dengan hati yang besar seluruh warga dan masyarakat Indonesia, kita bersama-sama bisa mensukseskan kegiatan ini,” ujar Imam.

Dalam kegiatan ini, TNI-Polri mengerahkan pasukan sebanyak 9.030 pasukan gabungan. Rinciannya terdiri dari 4.300 pasukan TNI dan 4.730 sisanya dari pasukan Polri.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/337/3068843/upacara_sertijab_dan_korps_raport_polri-REB5_large.jpeg
Profil 2 Jenderal Polri Termuda, Sama-Sama Jebolan Akpol 1999
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067132/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-XOT2_large.jpg
Kapolri Bakal Beri Penghargaan ke Personel yang Sabet Medali di PON XXI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065930/polri-ZEU6_large.jpg
Mutasi Polri: Irjen Wahyu Hadiningrat Jadi Astamarena, Irjen Verdianto Iskandar Jabat Astamaops
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065122/ncs_polri_dengan_jajaran_polda_lampung-YUwK_large.jpg
Polri Sebut Lampung Daerah Rawan di Pilkada 2024, Perlu Optimalkan Cooling System
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064364/pasukan_perdamaian_polri-aMRC_large.jpg
Lepas Satgas Garbha FPU 6 ke Bangui Afrika, Kapolri: Wujud Kontribusi Polri dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064349/diklat_integrasi_siswa_dan_siswi_bintara-Cru5_large.jpg
Perkuat Sinergitas, TNI- Polri Gelar Diklat Integrasi Bintara Serentak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement