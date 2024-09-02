Curah Hujan Tinggi, Pemerintah Akan Lanjutkan Modifikasi Cuaca di IKN

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menegaskan operasi modifikasi cuaca di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur akan dilanjutkan. Operasi akan dilanjutkan hingga 12 September 2024.

Kesepakatan perpanjangan modifikasi cuaca itu, setelah adanya Rapat Tingkat Menteri (RTM) di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Senin (2/9/2024). Turut hadir langsung dalam rapat itu seperti stakeholder BNPB, BMKG pemerintah provinsi Kalimantan Timur, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Basuki Hadimuljono melalui daring.

"Atas usulan dari pemerintah PPU dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tentu saja dari Kepala Otorita IKN, untuk operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB tetap dilanjutkan. Setidaknya operasinya berlanjut sampai tanggal 12 September 2024," ujar Muhadjir dalam konferensi pers usai RTM.

Perpanjangan modifikasi cuaca itu, juga didasari hasil laporan Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memprakirakan intensitas hujan masih tinggi di kawasan tersebut hingga September.

"Khususnya di Kalimantan Timur dan khususnya lagi sekitar IKN itu masih tinggi. Kemungkinan ancaman longsor dan banjir itu besar," tuturnya.

Operasi ini dianggap penting dilakukan, agar pembangunan IKN yang saat ini sedang dikebut pemerintah tak terkendala karena faktor cuaca. "Intinya jadi untuk hindari kemungkinan pembangunan di IKN alami gangguan akibat cuaca," tuturnya.



