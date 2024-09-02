Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang HLF MSP dan Forum Tingkat Tinggi IAF, Panglima TNI Cek Venue di Nusa Dua

Awaludin , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |13:38 WIB
Jelang HLF MSP dan Forum Tingkat Tinggi IAF, Panglima TNI Cek Venue di Nusa Dua
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Bali (foto: dok ist)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tiba di Pulau Dewata dan langsung mengecek berbagai venue kegiatan High-Level Forum on Multi Stakeholder Partnership (HLF MSP) dan Konferensi Forum Tingkat Tinggi (FTT) Indonesia Africa Forum (IAF) Ke-2 tahun 2024. Pertemuan Internasional tersebut dihelat di kawasan The Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada tanggal 1 hingga 3 September 2024. Minggu (1/09/2024).

Beberapa lokasi tempat berlangsungnya kegiatan HLF MSP dan Forum Tingkat Tinggi IAF yang dikunjungi Panglima TNI diantaranya Hotel Mulia dan Intercontinental Bali Resort, Kabupaten Badung. 

Panglima TNI memastikan kesiapan dan keamanan Presiden, Wakil Presiden dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dalam kegiatan HLF MSP dan Forum Tingkat Tinggi IAF.

Persiapan pengamanan ini dilaksanakan dari pintu masuk kedatangan, sepanjang kegiatan, hingga para tamu VVIP kembali ke negara masing-masing.

(Awaludin)

      
