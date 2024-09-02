Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Solidaritas Internasional Menurun, Jokowi: Negara Berkembang Paling Terdampak 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |14:31 WIB
Solidaritas Internasional Menurun, Jokowi: Negara Berkembang Paling Terdampak 
Presiden Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Sesi Joint Leaders’ Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak dan Forum Indonesia-Afrika ke-2, di Bali pada hari ini Senin (2/9/2024). Pada awalnya, kepala negara menyapa para peserta yang hadir pada acara tersebut.

"Selamat datang di Bali, Indonesia dan terima kasih atas kehadirannya di Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak dan Forum ke-2 Indonesia-Afrika," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengatakan bahwa saat ini semua pihak  hendak menciptakan perubahan positif di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Tantangan itu, katanya,  terkait pelambatan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi yang belum membaik, maupun ketegangan geopolitik yang terus berlanjut yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan mengganggu rantai pasok global.

"Namun yang sangat disayangkan, saat seperti ini solidaritas internasional justru menurun, semangat multilateralisme semakin dikesampingkan dan fragmentasi semakin melebar,' kata Jokowi.

"Dan pada akhirnya, negara-negara berkembang adalah yang paling terdampak. Jutaan rakyat negara berkembang adalah yang paling merasakan kesulitan. Padahal hanya tersisa enam tahun menuju 2030 dan baru 17% target SDGs tercapai," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
