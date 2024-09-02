Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lewat IAPF, Ketua DPR dan Parlemen Afrika Sepakat Sinergi Perangi Mpox

Awaludin , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |17:49 WIB
Lewat IAPF, Ketua DPR dan Parlemen Afrika Sepakat Sinergi Perangi Mpox
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: dok MPI)
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan, Parlemen Indonesia dengan Afrika sepakat bersinergi untuk memerangi wabah monkey pox (Mpox) atau cacar monyet yang tengah menjadi perhatian dunia. Kesepakatan itu turut menjadi kesimpulan dalam Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) yang dihelat DPR RI.

"Kita tadi bersepakat memerangi Mpox, yang bukan hanya menyebar di Afrika dan Indonesia, tetapi juga di dunia," ujar Puan dalam keterangannya, Senin (2/9/2024).

Puan menegaskan, parlemen dapat berperan dalam mengatasi berbagai isu global dan regional dengan jalur diplomasi damai. Termasuk, kata Puan, pada isu kesehatan Mpox yang telah dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat global.

"Mpox menyebar bukan hanya di Afrika dan Indonesia tapi juga di dunia," ungkapnya.

Dalam upaya mengurangi penyebaran Mpox di Tanah Air, pemerintah Indonesia telah melaksanakan beberapa langkah pencegahan, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di setiap pintu masuk internasional. Pemeriksaan tersebut meliputi pemasangan thermal scanner untuk mendeteksi suhu tubuh penumpang, terutama mereka yang baru tiba dari luar negeri. 

Lewat IAPF, DPR bersama parlemen dari negara-negara Afrika pun sepakat mendorong pemerintah masing-masing negara untuk melakukan serangkaian langkah antisipasi dan mitigasi untuk melindungi masyarakat mereka dari Mpox. Puan menyatakan, akan meminta pemerintah Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara lain, termasuk Afrika.

"Kami segera meminta kepada Pemerintah untuk segera kerja sama dengan negara-negara lain, bukan cuma Afrika dan Indonesia tapi negara lain yang bisa menjaga perlintasan yang ada yang dianggap ini bisa menyebarkan virus  tersebut secara konkrit. Hal-hal seperti itu yang akan kita lakukan bersama," papar Puan. 

 

