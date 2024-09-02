Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ikut Uji Kelayakan Anggota BPK, Misbakhun Mengaku Siap Mundur dari DPR dan Golkar

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |19:23 WIB
Ikut Uji Kelayakan Anggota BPK, Misbakhun Mengaku Siap Mundur dari DPR dan Golkar
Misbakhun mengikuti fit and proper test anggota BPK. (Foto: Ist/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengaku siap mengundurkan diri dari jabatan di lembaga legislatif maupun pengurus Partai Golkar jika kelak terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Misbakhun, langkah itu merupakan caranya menjaga independensi lembaga yang berwenang memeriksa peneglolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut.

Misbakhun menyatakan hal itu saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

“Saya menyampaikan ini ke bapak-bapak, saya adalah kader partai, tetapi ketentuan perundang-undangan mengatakan ketika saya menjadi anggota BPK, saya harus mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan,” kata Misbakhun.

Politikus yang kembali terpilih menjadi anggota DPR hasil Pemilu 2024 itu mengutip pernyataan kondang dari negarawan Filipina Manuel Luis Quezón.  “When my loyalty to state is beginning, my loyalty to party is ending,” imbuhnya.

Misbakhun menegaskan bahwa dirinya sangat mafhum bahwa mengabdi kepada negara maupun partai sama-sama pengabdian. Atas dasar itu, Misbakhun sebagai politikus tetap berkomitmen  terhadap perundang-undangan yang berlaku.

“Orientasi saya kepada titik tumpu kepada negara. Itu yang paling utama,” tegasnya.

Lebih lanjut Misbakhun menegaskan bahwa BPK bekerja secara kolektif dan tidak bisa berdasarkan kepentingan individu. Dia pun mengaskan komitmennya untuk berkontribusi positif dalam penguatan kelembagaan BPK sesuai dengan harapan masyarakat dan tujuan negara yang tecermin dalam konstitusi.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga menyinggung predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK. Menurut Misbakhun, di balik setiap penilaian tersebut ada tujuan untuk memperbaiki tata kelola, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam pemerintahan.

Misbakhun menegaskan setiap pelanggaran yang bersifat fraud (kejahatan) harus ditindak tegas. “Kejahatan tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Misbakhun menambahkan dalam setiap penilaian BPK juga ada tujuan bernegara. “Itu semua menjadi bagian yang inheren dalam konstitusi dasar kita yang semua menjadi cita-cita seluruh anak bangsa untuk mewujudkannya,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189109//kpk-AVm3_large.jpg
Kadernya Terjaring OTT KPK, Bahlil: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188584//dpr_ri-YQAI_large.jpg
Breaking News! RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Jadi Undang-Undang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188404//golkar-ya2i_large.jpg
Golkar Dorong Solidaritas Nasional untuk Bantu Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188115//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-oMOu_large.jpg
Di Depan Prabowo, Bahlil Usulkan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188099//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-O7Np_large.jpg
Usulkan Bentuk Koalisi Permanen di Depan Prabowo, Bahlil: Jangan Koalisi On-Off
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187894//dpr-rHz8_large.jpg
Bentuk Panja Alih Fungsi Lahan, DPR Sikat Dalang Kayu Gelondongan Meski Dibekingi Jenderal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement