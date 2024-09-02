Jokowi Resmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di RS Ngoerah Denpasar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peresmian Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit (RS) Ngoerah, Denpasar, Bali, Senin (2/9/2024). Dalam sambutannya, kepala negara mengungkapkan kekagumannya terhadap desain dan fasilitas gedung baru tersebut.

Menurut Jokowi, gedung baru tersebut memiliki konsep seperti hotel berbintang. “Ruang tunggunya sangat bagus sekali, furnitur-nya juga ditata sangat bagus sekali, dan peralatan yang tadi ditunjukan kepada saya betul-betul peralatan modern, canggih, digital,” kata Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa gedung baru tersebut dibangun dengan total anggaran sebesar Rp233 miliar, ditambah dengan pengadaan alat kesehatan modern senilai Rp241 miliar. Presiden Jokowi menekankan pentingnya investasi besar tersebut dalam rangka memastikan bahwa masyarakat, khususnya ibu dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.

"Tidak apa-apa kita menghabiskan Rp233 (miliar) plus peralatan Rp241 miliar asal masyarakat, khususnya ibu dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya," ucap Presiden.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit tersebut, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp28 miliar. Presiden menambahkan bahwa gedung baru tersebut turut dilengkapi dengan fasilitas 326 tempat tidur.

“Ini akan memberikan tambahan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kita,” kata Presiden.

Gedung baru yang megah dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern serta canggih tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di Bali.