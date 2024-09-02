Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pungli di Rutan KPK, Eks Tahanan Ini Mengaku Harus Bayar Rp145 Juta

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |19:52 WIB
Pungli di Rutan KPK, Eks Tahanan Ini Mengaku Harus Bayar Rp145 Juta
Sidang kasus pungli di Rutan KPK. (Foto: Okezone/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Eks Terpidana kasus proyek pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut), Dono Purwoko mengungkapkan dirinya membayar total Rp145 juta untuk uang pungutan liar (pungli) di Rutan KPK.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam kasus kasus dugaan pungli di Rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Awalnya, Dono mengungkapkan besaran pembayaran yang ia keluarkan untuk 'setoran bulanan' saat dirinya masih mendekam di balik jeruji besi. 

"Berapa bayarnya disampaikan?" tanya Jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/9/2024). 

"Dimintanya adalah 20, 20, 20, 20, 20, 20, 15, 15, 15, 15, 10, berikutnya kemudian 5" jawab Dono. 

“Maksudnya 20, 20, 20, 15, 15 itu maksudnya gimana?" tanya Jaksa lagi. 

"Rp20 juta per bulan, dan berikutnya Rp20 juta, Rp20 juta, Rp20 juta, Rp20 juta, tiap bulan, Pak," jawab Dono lagi. 

Di ruang sidang, Dono menjelaskan empat bulan pertama dikenai Rp20 juta. Setelahnya besaran setoran yang diminta akan turun hingga di angka Rp5 juta.

Kemudian, Jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Dono nomor 15. Di sana disebutkan, pembayaran tersebut melalui rekening atas nama istrinya, Novira Widayanti. 

"Dengan transfer nomor 1 sampai 10, pertama Rp20 juta, kedua Rp20 juta, sampai ke-Rp10 juta, Rp5 juta, Agustus 2022 dengan total Rp145 juta. Betul segitu?" tanya Jaksa. 

"Iya, saya penuhi semua," jawab Dono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189322//pemerintah-LQh8_large.jpg
KPK Umumkan SPI 2025, Indeks Survei Penilaian Integritas Kemenag Capai Skors 72,63
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189286//kpk-G3Xk_large.jpg
KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru di Kasus K3 Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189248//kpk-YpZy_large.jpg
Terungkap, Bupati Lampung Tengah Ardito Terima Suap Rp5,7 Miliar Buat Lunasi Utang Kampanye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189072//ott_kpk-tz0j_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188175//kpk-0czl_large.jpg
Berkas Perkara Dilimpahkan, Eks Bupati Koltim Cs Segera Diadili di Kasus Proyek RSUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188117//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-cytm_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Cekal Yaqut dan Bos Maktour: Keterangan Sangat Kami Perlukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement