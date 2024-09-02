Pungli di Rutan KPK, Eks Tahanan Ini Mengaku Harus Bayar Rp145 Juta

JAKARTA - Eks Terpidana kasus proyek pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut), Dono Purwoko mengungkapkan dirinya membayar total Rp145 juta untuk uang pungutan liar (pungli) di Rutan KPK.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam kasus kasus dugaan pungli di Rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya, Dono mengungkapkan besaran pembayaran yang ia keluarkan untuk 'setoran bulanan' saat dirinya masih mendekam di balik jeruji besi.

"Berapa bayarnya disampaikan?" tanya Jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/9/2024).

"Dimintanya adalah 20, 20, 20, 20, 20, 20, 15, 15, 15, 15, 10, berikutnya kemudian 5" jawab Dono.

“Maksudnya 20, 20, 20, 15, 15 itu maksudnya gimana?" tanya Jaksa lagi.

"Rp20 juta per bulan, dan berikutnya Rp20 juta, Rp20 juta, Rp20 juta, Rp20 juta, tiap bulan, Pak," jawab Dono lagi.

Di ruang sidang, Dono menjelaskan empat bulan pertama dikenai Rp20 juta. Setelahnya besaran setoran yang diminta akan turun hingga di angka Rp5 juta.

Kemudian, Jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Dono nomor 15. Di sana disebutkan, pembayaran tersebut melalui rekening atas nama istrinya, Novira Widayanti.

"Dengan transfer nomor 1 sampai 10, pertama Rp20 juta, kedua Rp20 juta, sampai ke-Rp10 juta, Rp5 juta, Agustus 2022 dengan total Rp145 juta. Betul segitu?" tanya Jaksa.

"Iya, saya penuhi semua," jawab Dono.