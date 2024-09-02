Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengadilan Tinggi Jakarta Perkuat Vonis 9 Tahun Karen Agustiawan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |20:21 WIB
Karen Agustiawan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperkuat vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap eks Dirut Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Hal itu setelah adanya banding atas vonis sembilan tahun yang diterima Kar terkait kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG).

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT. PST, tanggal 24 Juni 2024," tulis amar putusan yang dimuat dalam laman resmi Mahkamah Agung (MA) yang dilihat Senin (2/9/2024). 

Adapun putusan ini teregister dengan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI Tanggal 30 Agustus 2024. Sidang putusan ini dibacakan oleh Hakim Ketua, Sumpeno dan Hakim Anggota, Brmargareta Yulie Bartin Setyaningsih serta Gatut Sulistyo. 

Kendati demikian, dalam putusan ini terdapat sejumlah barang bukti yang dikembalikan ke Jaksa untuk digunakan terhadap tersangka lainnya. 

"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Hari Karyuliarto dan Tersangka Yenni Andayani," tulis putusan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
