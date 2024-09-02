Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RS Medistra Sampaikan Pemohonan Maaf Imbas Polemik Pelarangan Jilbab, Begini Klarifikasinya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |21:00 WIB
RS Medistra Sampaikan Pemohonan Maaf Imbas Polemik Pelarangan Jilbab, Begini Klarifikasinya
RS Medistra (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Rumah Sakit (RS) Medistra, Dr Agung Budisatria menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat viralnya surat yang dilayangkan oleh DR. dr. Diani Kartini SpB, subsp.Onk (K), kepada manajemen RS. Pesan tersebut berisi dugaan pertanyaan yang bersedia membuka hijab jika diterima bekerja di RS Medistra, Jakarta Selatan.

"Manajemen RS Medistra menyampaikan permohonan maaf dan menyesali terjadinya kesalahpahaman dari proses interview yang dilakukan oleh salah satu karyawan kami," ujar Agung Budisatria, Senin (2/9/2024).

Ia mengatakan bahwa sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, RS Medistra selalu patuh dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku, dan berkomitmen untuk senantiasa menghargai keberagaman serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan tanpa memandang gender, suku, ras, agama dan golongannya (SARA).

"RS Medistra telah memiliki peraturan kepegawaian yang mengatur tentang standar penampilan dan perilaku yang sama sekali tidak melarang penggunaan hijab bagi para pegawainya," kata dia.

Agung Budisatria menerangkan bahwa dalam kegiatan sehari-hari di RS Medistra, di mana terdapat banyak dokter spesialis maupun karyawan (dokter umum, perawat, tenaga penunjang medis maupun tenaga non medis) yang menggunakan hijab saat bertugas.

"RS Medistra sangat menghormati dan menghargai atas semua perbedaan keyakinan, serta menjamin hak seluruh karyawan untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Salah satunya adalah dengan menyediakan sarana beribadah (masjid dan musala) serta menyelenggarakan kegiatan kerohanian," terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/18/2833881/salut-siswi-di-jepang-buat-barikade-untuk-tutupi-murid-berjilbab-saat-pingsan-Plwxu99GWt.JPG
Salut! Siswi di Jepang Buat Barikade untuk Tutupi Murid Berjilbab saat Pingsan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/01/338/2354630/duh-direktur-perusahaan-di-tangsel-dipecat-suaminya-karena-berjilbab-UfhwFP1QrM.jpg
Duh! Direktur Perusahaan di Tangsel Dipecat Suaminya karena Berjilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/27/337/2351404/polemik-siswi-nonmuslim-pakai-jilbab-kpai-minta-aturan-sekolah-diskriminatif-dihapuskan-VgSlHF80TH.jpg
Polemik Siswi Nonmuslim Pakai Jilbab, KPAI Minta Aturan Sekolah Diskriminatif Dihapuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/26/340/2350992/wajibkan-siswi-berjilbab-eks-wali-kota-padang-biar-tidak-digigit-nyamuk-n7HWAah57Y.jpg
Wajibkan Siswi SMKN 2 Berjilbab, Eks Wali Kota Padang: Biar Tidak Digigit Nyamuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/15/512/2153089/diintimidasi-tak-berhijab-siswi-sma-takut-ke-sekolah-3Tgfrh8cG0.jpg
Diintimidasi Tak Berhijab, Siswi SMA Takut ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/02/28/340/1323242/peserta-tak-berhijab-fashion-show-dibubarkan-JXQ2P4kKsv.jpg
Peserta Tak Berhijab, Fashion Show Dibubarkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement