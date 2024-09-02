Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rais Aam PBNU: Masjid Bukan Cuma untuk Shalat, tapi untuk Madrasah hingga Terima Delegasi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |21:29 WIB
Rais Aam PBNU: Masjid Bukan Cuma untuk Shalat, tapi untuk Madrasah hingga Terima Delegasi
Rais Aam PBNU
JAKARTA - Mengusung tema Merawat Masjid Membangun Peradaban, Lembaga Takmir Masjid Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTM PBNU) menginisiasi Silaturahmi Nasional dan Pelatihan Transformasi Kemasjidan melalui dakwah yang moderat di Indonesia dalam rangka pemberdayakan masjid. 

Pelatihan diadakan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya 31 Agustus hingga 2 September dengan perserta berasal dari perwakilan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur bertujuan meningkatkan kompetensi para takmir dengan fokus utama pada digitalisasi dan optimalisasi pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) masjid untuk kemakmuran masjid dan Masyarakat di Masjid Nahdlatul Ulama.

Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar saat pidato pembukaan kegiatan ini menyampaikan orang-orang yang mengurus masjid adalah orang-orang yang dicintai Allah SWT. Pasalnya, peran masjid sangat vital sebagai pembuktian Muslim yang taat. 

Kiai Miftah menegaskan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, masjid turut berperan dalam proses hijrah dan membangun peradaban Islam. Selain itu, masjid di era Rasulullah turut melahirkan para sahabat yang kemudian terlibat menjadi pejuang Islam bersama Rasulullah. 

“Masjid bukan cuma tempat shalat, tapi juga madrasah di situ, jamiah, menerima delegasi di masjid, bahkan tempat para pahlawan semua ditampung di masjid,” lanjutnya. 

Kiai Miftah juga mengapresiasi penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan LTM PBNU. “Siapa lagi yang memakmurkan masjid kalau bukan para pengurus dan takmir masjid. Pelatihan manajemen masjid dengan tema ‘Merawat Masjid Membangun Peradaban’ ini sebuah niat yang baik. Mulai saat ini kita hijrah untuk memperbaiki manajemen yang sudah diajarakan Rasulullah SAW,” kata Rais Aam. 

Ketua LTM PBNU, H. Mokhamad Mahdum menyampaikan setelah pelatihan para peserta diharapkan betul-betul menjadi penggerak (agen perubah) masjid-masjid NU, sehingga masjid menjadi ramai dengan jamaah, masjid menjadi tempat yang dirindukan karena masjid NU update teknologi kekinian, peduli ummat dan solutif persoalan masyarakat. 

 

