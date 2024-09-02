Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ikut Seleksi Calon Anggota BPK, Bobby Golkar Akui Sowan kepada Haji Isam

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |22:30 WIB
Ikut Seleksi Calon Anggota BPK, Bobby Golkar Akui Sowan kepada Haji Isam
Boby Golkar ikut seleksi anggota BPK
A
A
A

JAKARTA - Salah satu peserta seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi mengakui kebenaran kabar tentang dirinya menemui pengusaha batu bara Andi Syamsuddin Arsyad  alias Haji Isam. Namun, politikus Partai Golkar itu menepis anggapan soal pertemuan tersebut terkait dengan niatnya menjadi anggota BPK periode 2024-2029.

“Itu ketemu-ketemu saja. Enggak ada apa-apa (pembicaraan khusus soal pencalonannya, red) di situ,” ujar Bobby saat ditemui seusai menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota BPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Menurut pemberitaan Tempo, Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengajak Bobby menemui Haji Isam pada 23 Agustus lalu. Pada pertemuan itu, Sarmuji memperkenalkan Bobby sebagai calon anggota BPK kepada bos Jhonlin Group tersebut. 

Meski mengakui kebenaran soal pemberitaan itu, Bobby menegaskan pertemuan tersebut tidak tertutup. ”Itu, kan, pertemuannya terbuka, orangnya ramai, bisa dikonfirmasi,” imbuhnya.

Bobby juga menepis anggapan tentang adanya pengondisian partai politik untuk meluluskan figur tententu menjadi anggota BPK 2024-2029. 
Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) itu menegaskan proses yang ada berlaku sama bagi setiap peserta seleksi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189109//kpk-AVm3_large.jpg
Kadernya Terjaring OTT KPK, Bahlil: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188134//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-FiEM_large.jpg
Bahlil Ingatkan Koalisi: Jangan Hanya Datang saat Senang, Pergi saat Susah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188113//presiden_prabowo_subianto-YkMi_large.jpg
Prabowo Tersentuh Cuplikan Video Almamater Golkar: Kau Pandai Sekali, Lil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188081//presiden_prabowo-Wg1H_large.jpg
Didampingi Gibran, Presiden Prabowo Hadiri Doa Bersama di Puncak HUT Ke-61 Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186914//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-3VbW_large.jpeg
Bahlil Perintahkan Kader Golkar Bantu Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184596//bpk-WVO1_large.jpg
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp69,2 Triliun, Terbesar di BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement