Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bertemu Bamus Betawi, Rano Karno Ingin Jadikan Jakarta Kota Kebudayaan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |03:30 WIB
Bertemu Bamus Betawi, Rano Karno Ingin Jadikan Jakarta Kota Kebudayaan
Rano Karno bersama Bamus Betawi (Okezone.com/Refi)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan, Rano Karno berjanji menjadikan Jakarta sebagai kota berkepribadian dalam kebudayaan jika terpilih di Pilgub 2024. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan keluarga besar Badan Musyawarah (Bamus) Betawi.

"Akan menjadi prioritas utama tentang kesenian, kebudayaan, perfilman, karena itulah Jakarta akan hidup sebagai kota yang baru yaitu kota yang berkepribadian dalam kebudayaan," kata Rano di Warung Garasi Si Doel, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2024).

Rano mengaku mendapat dukungan langsung dari Bamus Betawi untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.

"Hari ini ini saudara-saudara saya dari, ya boleh dikatakan keluarga besar Bamus Betawi, memberikan support, ya mudah-mudahan apa namanya perjuangan yang memang sedang kita hadapi antara saya mas Pramono dengan saya menjadi wakil gubernur mudah-mudahan berhasil," ucapnya.

"Jadi saya bersyukur sekali mendapat support untuk itu," tambahnya.

"Aamiin," timpal sejumlah perwakilan Bamus Betawi dan seniman.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185264//pemerintah-4OGw_large.jpg
Angka Depresi Warga Jakarta Lampaui Nasional, Rano Karno: Perlu Survei Serius!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185254//pemerintah-afUu_large.jpg
Cerita Rano Karno Jualan Burung Semasa Kecil untuk Menyambung Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182531//rano-VkhT_large.jpg
Pemprov DKI Evaluasi Standar Keamanan Sekolah Pascaledakan di SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182495//rano-nQ4Y_large.jpg
Wagub Rano Karno Jenguk Korban Ledakan SMAN 72 di RS Yarsi, Ungkap Kondsi Terkini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180897//banjir-F97M_large.jpg
Delapan Tanggul di Jakarta Jebol Akibat Hujan Lebat, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179753//rano_karno-xvCU_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Wagub Rano: Persatuan Bukan Hadiah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement