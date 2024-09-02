Bertemu Bamus Betawi, Rano Karno Ingin Jadikan Jakarta Kota Kebudayaan

JAKARTA - Calon wakil gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan, Rano Karno berjanji menjadikan Jakarta sebagai kota berkepribadian dalam kebudayaan jika terpilih di Pilgub 2024. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan keluarga besar Badan Musyawarah (Bamus) Betawi.

"Akan menjadi prioritas utama tentang kesenian, kebudayaan, perfilman, karena itulah Jakarta akan hidup sebagai kota yang baru yaitu kota yang berkepribadian dalam kebudayaan," kata Rano di Warung Garasi Si Doel, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2024).

Rano mengaku mendapat dukungan langsung dari Bamus Betawi untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.

"Hari ini ini saudara-saudara saya dari, ya boleh dikatakan keluarga besar Bamus Betawi, memberikan support, ya mudah-mudahan apa namanya perjuangan yang memang sedang kita hadapi antara saya mas Pramono dengan saya menjadi wakil gubernur mudah-mudahan berhasil," ucapnya.

"Jadi saya bersyukur sekali mendapat support untuk itu," tambahnya.

"Aamiin," timpal sejumlah perwakilan Bamus Betawi dan seniman.

(Salman Mardira)