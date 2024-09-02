33 Komunitas Relawan Prabowo Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Sebanyak 33 komunitas relawan Prabowo-Gibran se-Jakarta deklarasi dukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido di Pilgub Jakarta 2024. Dalam deklarasi di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2024), mereka menyatakan siap memenangkan duet Rido.

Deklarasi dilakukan saat peluncuran Pasukan Jalak, gerakan yang lahir dari Rumah Keluarga Besar (RKB) relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

“Hari ini kita semua berkumpul di sini untuk bersama-sama berkompetisi kembali memenangkan pasangan yang sudah diperintahkan untuk diusung oleh Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih 2024-2029,” kata mantan Komandan Golf Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti.

Moti menyakini, Jakarta baru di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil akan lebih maju. Menurut dia, penting memilih calon pemimpin daerah yang selaras dengan apa yang menjadi program Prabowo-Gibran.

“Kami tidak menghendaki Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi oposisi terhadap pemerintah pusat, sebagai kepala daerah secara konstitusi sudah seharusnya selaras dan tunduk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

“Kami berharap Pilkada Jakarta dan Pilkada serentak untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia berlangsung sejuk, rukun dan damai. Jangan ada benturan SARA,” tutur dia melanjutkan.



Simpul relawan yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat serta berbagai latar belakang ini berharap Ridwan Kamil dan Suswono dapat melanjutkan kejayaan Jakarta era Ali Sadikin.



“Saya berharap, Bang Emil (Ridwan Kamil) dan Babe Ono (Suswono) menjadi pengayom yang bisa mencapai Jakarta lebih baik lagi di masa mendatang, saya kira itu harapan dari kami komunitas Prabowo- Gibran,” kata Moti.



“Mudah-mudahan lahir pemimpin yang mendukung program Prabowo-Gibran dan tidak menjadi oposan pemerintah,” imbuhnya.