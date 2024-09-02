Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Didominasi Awan Tebal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |05:51 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Didominasi Awan Tebal
Cuaca Jakarta hari ini diperkirakan cerah berawan (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Prakiraan cuaca di Jakarta, Senin (2/1/2024), didominasi berawan tebal. Seperti dilansir dari laman Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan update informasi terbaru prakiraan cuaca hari ini.  Mulai dari pagi hingga dini hari esoknya di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Berikut ini adalah prakiraan cuaca di 6 kabupaten/kota administrasi sejak pagi ingga sore hari:

Jakarta Barat

- Pagi: Berawan tebal
- Siang: Cerah berawan
- Sore: Cerah berawan
- Malam: Berawan
- Dini Hari: Cerah berawan

Jakarta Pusat

- Pagi: Berawan tebal
- Siang: Cerah berawan
- Sore: Cerah berawan
- Malam: Berawan
- Dini Hari: Cerah berawan

Jakarta Selatan

Pagi: Berawan tebal
- Siang: Cerah berawan
- Sore: Cerah berawan
- Malam: Berawan
- Dini Hari: Cerah berawan

Jakarta Timur

Pagi: Berawan tebal
- Siang: Cerah berawan
- Sore: Cerah berawan
- Malam: Berawan
- Dini Hari: Cerah berawan

Jakarta Utara

Pagi: Berawan tebal
- Siang: Cerah berawan
- Sore: Cerah berawan
- Malam: Berawan
- Dini Hari: Cerah berawan

 

Telusuri berita news lainnya
