HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Penyiram Air Keras ke Anggota yang Bubarkan Tawuran di Basura

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |09:22 WIB
Polisi Tangkap Penyiram Air Keras ke Anggota yang Bubarkan Tawuran di Basura
Polisi tangkap penyiram air keras ke polisi (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap anggotana yang membubarkan aksi tawuran di kawasan Bassura, Jakarta Timur. 

"Iya (pelaku penyiraman air keras ke anggota polisi ditangkap)," kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, Senin (2/9/2024).

Meski membenarkan, dirinya tidak merinci lebih jauh soal penangkapan tersebut. Dari mulai jumlah pelaku yang ditangkap, hingga kapan penangkapan itu dilakukan. Sebab, kasus tersebut kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Silakan koordinasi dengan Kabid Humas Polda. Diambil alih oleh Dit Krimum Polda," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, satu orang personel kepolisian juga dicopet saat membubarkan aksi tawuran di Jalan Basuki Rahmat (Bassura), Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Ada juga HP (anggota) yang hilang. Iya (dicopet)," ujar Nicolas. 

Untuk diketahui, satu anggota Polres Metro Jakarta Timur mengalami luka di bagian wajah usai disiram air keras ketika tengah membubarkan aksi tawuran di kawasan Bassura, Jakarta Timur. Aksi tawuran tersebut terjadi pada Kamis, 29 Agustus 2024.

 

Halaman:
1 2
      
