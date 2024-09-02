Warung Sembako di Depok Kebakaran, 10 Orang Selamat

DEPOK - Warung sembako di Jalan Curug RT 2/8, Bojongsari, Kota Depok ludes terbakar pada, Senin (2/9/2024) dini hari. Tiga kepala keluarga (KK) atau 10 orang selamat dalam peristiwa itu.

"Penanggulangan kebakaran warung sembako. 3 KK atau 10 jiwa berhasil diselamatkan,' kata Kasi Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Depok, Tesy Haryati saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2024).

Tesy menyebut taksiran kerugian masih dalam proses penghitungan dan penyebab juga masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

"Taksiran kerugian dalam proses. Penyebab dalam penyelidikan," ucapnya.

Lebih lanjut, tiga unit damkar dari UPT Bojongsari dengan 9 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran berhasil dipadamkan pukul 05.20 WIB.

(Angkasa Yudhistira)