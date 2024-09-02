Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Ini, KPU Jakarta Terima Hasil Tes Kesehatan Cagub-Cawagub

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |10:11 WIB
Hari Ini, KPU Jakarta Terima Hasil Tes Kesehatan Cagub-Cawagub
Ridwan Kamil-Suswono menjalani tes kesehatan (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan menerima hasil pemeriksaan kesehatan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (Cagub-Cawagub) yang mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta, hari ini, Senin (2/9/2024). Rencananya, diserahkan pihak RSUD Tarakan pukul 15.00 WIB.

"Hari ini, dijadwalkan pukul 15.00 WIB, kami menerima hasil pemeriksaan kesehatan dari pihak RSUD Tarakan di kantor KPU DKI," kata Komisioner KPU Jakarta, Astri Megatari, Senin.

Sebagai informasi, sebanyak tiga pasangan Cagub-Cawagub Jakarta telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dari KPUD untuk maju di Pilgub 2024.

Pasangan pertama yang melakukan pemeriksaan kesehatan yakni pasangan Pramono Anung-Rano Karno pada Jumat 30 Agustus 2024.

Kemudian, Ridwan Kamil-Suswono melakukan pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 31 Agustus 2024. Pasangan terakhir yang melakukan pemeriksaan kesehatan yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana pada Minggu 1 September 2024.
 

(Arief Setyadi )

      
