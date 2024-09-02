Anies Dirayu Jadi Ketua Timses Pramono-Rano Karno, Ini Kata Jubir

Anies Baswedan bertemu Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day, Jakarta (Foto:Ist/Okezone)

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Anies Rasyid Baswedan, Sahrin Hamid menegaskan belum ada pembahasan tim sukses (Timses) atau pemenangan saat bertemu Pramono Anung-Rano Karno di arena Car Free Day (CFD) Senayan, Jakarta pada Minggu 1 September 2024. Lagi pula, Anies belum menyatakan dukungan kepada pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024.

"Belum ada perbincangan terkait Tim Pemenangan. Lha, perbincangan mendukung aja belum," kata Sahrin saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2024).

Menurut Sahrin, pertemuan Anies dengan Pramono-Rano Karno di CFD merupakan pertemuan tidak disengaja. Bukan untuk di-setting atau bentuk dukungan di Pilkada Jakarta 2024.

"Pertemuan di CFD adalah perjumpaan yang tidak disengaja," ucapnya.

Sebelumnya, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno tak sengaja bertemu dengan Eks Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan di CFD Sudirman-Thamrin, Jakarta, Minggu 1 September.