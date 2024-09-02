Gegara Terburu-buru, Penumpang Commuter Line Terperosok ke Celah Peron Stasiun Kranji

JAKARTA - Seorang perempuan penumpang Commuter Line jatuh terperosok ke celah peron di Stasiun Kranji, Bekasi. Korban yang jatuh diduga karena terburu-buru beruntung berhasil diselamatkan petugas dengan memanfaatkan ruang bawah samping rel.

Dilansir dari akun instagram peristiwa tersebut terjadi pada Senin, (2/9/2024) sekitar pukul 07.WIB. terlihat perempuan tersebut diamankan oleh petugas dengan bersembunyi di ruang kosong samping rel perlintasan.

Setelah Commuter melaju petugas membawa korban keluar dari ruang samping rel keluar. Kemudian petugas lain terlihat membantu keluar untuk naik ke peron.

Manager Public Relation KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan, petugas KAI Commuter di Stasiun Kranji melakukan pertolongan kepada pengguna commuter line yang terperosok di antara celah peron dengan kereta.

Kejadian bermula saat seorang pengguna yang akan turun di peron 2 setelah menaiki commuter line nomor 5515A relasi Cikarang-Kampung Bandan.

"Diduga karena terburu-buru dan kehilangan keseimbangan saat akan melangkan keluar kereta, menyebabkan pengguna tersebut terperosok," kata Leza.