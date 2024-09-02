Mobil Pikap Kecelakaan Tunggal di Jalan Raya Puncak, Pengemudi Tewas

Satu orang tewas akibat kecelakaan mobil pikap di Bogor. (Foto: Ilustrasi/Okezone)

BOGOR – Kecelakaan tunggal mobil pikap terjadi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan Mulya mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 06.30 WIB pagi. Awalnya, kendaraan umum Mitshubishi Colt L300 dengan nomor polisi F 7955 WA melaju dari arah Puncak menuju Gadog.

"Kondisi jalan sedikit menikung ke kiri dan menurun," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Senin (2/9/2024).

Setibanya di lokasi kejadian dekat pintu masuk paralayang, kendaraan tersebut membentur besi pembatas jalan. Tak hanya itu, kendaraan juga menabrak 5 pot bunga yang terbuat dari tong.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal," jelasnya.

Akibatnya, pengemudi berinisial YA mengalami luka lebam dan memar di wajah serta dada. Korban meninggal dunia dan dibawa ke RSUD Ciawi.

"Korban meninggal dunia satu orang (pengemudi)," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)