HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atasi Masalah Polusi dan Kemacetan Jakarta, RK Ungkap Arahan Prabowo Bangun Permukiman di Atas Pasar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |15:54 WIB
Atasi Masalah Polusi dan Kemacetan Jakarta, RK Ungkap Arahan Prabowo Bangun Permukiman di Atas Pasar
Ridwan Kamil (Foto: MPI)




JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil mengungkap arahan sekaligus gagasan dari Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah polusi dan kemacetan di Jakarta yang sempat menjadi terburuk di dunia soal kualitas udara. Ia pun mewacanakan pembangunan rumah tengah kota, di atas pasar hingga stasiun.

"Yang membuat polusi menjadi kota ketiga polusi terburuk di dunia. Nah, jadi salah satu gagasan dan arahan Pak Prabowo adalah Jakarta tolong membuat perumahan di tengah kota, tapi setelahnya habis. Maka, nanti kita coba upayakan membangun di atas pasar-pasar di Jakarta," kata RK saat dialog dengan TKN Fanta di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (2/9/2024).

"Membangun di atas stasiun, di atas Manggarai, di atas Dukuh Atas, di atas Tanah Abang, di atas Juanda, dan lain sebagainya," tambahnya.

RK pun menyebut Prabowo juga menyampaikan lahan eks kantor pemerintahan yang akan dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur agar dijadikan perumahan rakyat nantinya.

"Lahan-lahan pemerintah yang ditinggal ke Nusantara, Pak Prabowo juga menyampaikan, kalau bisa untuk perumahan rakyat. Beliau ingin jadi Presiden yang peduli dengan perumahan rakyat, dan khusus Jakarta tentu vertikal ya. Termasuk gagasan membangun di atas jalan, di New York itu juga biasa, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu akan jadi prioritas menyelesaikan," tuturnya.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
