Adu Banteng Motor dan Minibus di Klapanunggal, Satu Orang Tewas

BOGOR - Dua kendaraan terlibat kecelakaan di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal duia dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 1 September 2024 malam. Awalnya, motor yang tidak diketahui plat nomornya dikendarai RM berboncengan dengan M melaju dari Cileungsi menuju Gunung Putri.

"Setibanya di TKP motor bergerak ke kanan mendahului truk (melanjutkan perjalanan)," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Senin (2/9/2024).

Pada saat bersamaan, muncul minibus B 1503 BRK dari arah berlawanan. Tabrakan antara kedua kendaraan tersebut tidak dapat terhindarkan.

"Terjadi benturan antara bagian roda depan motor dengan bagian depan sebelah kanan minibus," jelasnya.

Dalam kejadian ini, pengemudi motor berisinial RM meninggal dunia di lokasi kejadian mengalami luka di bagian kepala. Sedangkan, penumpang motor berinisial M masih selamat hanya mengalami luka lecet di bagian kedua tangan dan kedua kaki.

"Korban meninggal dunia satu orang (pengemudi motor) dan luka ringan satu orang (penumpang motor)," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)