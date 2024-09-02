Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Rem Blong, Truk Bermuatan Galon Air Kecelakaan di Tol Jagorawi 

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |16:31 WIB
Gegara Rem Blong, Truk Bermuatan Galon Air Kecelakaan di Tol Jagorawi 
Illustrasi Kecelakaan (foto: freepik)
BOGOR - Sebuah truk engkel yang membawa galon air mineral mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jagorawi KM 21, Kabupaten Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, AKP Budi Hernawan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.30 WIB. Awalnya, truk engkel bernomor polisi F 8267 IZ yang dikendarai Sarip melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Truk melaju di lajur 1," kata Budi dalam keterangannya, Senin (2/9/2024).

Setibanya di lokasi kejadian, pengakuan pengemudi truk yang dikendarainya mengalami rem blong. Truk menabrak beton barrier di exit rest area KM 21.

Halaman:
1 2
      
