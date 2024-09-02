KPU Jakarta Terima Hasil Pemeriksaan Kesehatan Cagub-Cawagub

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menerima berkas pemeriksaan kesehatan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat Senin (2/9/2024). Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu syarat peserta Pilkada 2024.

Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata mengatakan, hasil pemeriksaan kesehatan peserta Pilkada akan diteliti oleh jajarannya. “Di mana, calon harus mampu secara jasmani rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika. Nah, inilah yang kami pakai nanti untuk melakukan penelitian administrasi bakal pasangan calon yang nanti akan kami sampaikan melalui silon kepada bakal pasangan calon,” kata Wahyu Dinata dalam sambutannya, Senin (2/9/2024).

Meski begitu, hasil pemeriksaan kesehatan itu belum disampaikan ke publik mengingat berkas tersebut masih harus diperiksa oleh pihak KPU. Wahyu memastikan, hasil pemeriksaan kesehatan terhadap ketiga pasangan Cagub-Cawagub merupakan hasil yang independen.

“Kami pastikan hasil ini adalah hasil yang independen dari RSUD Tarakan dan tim penilai yang ini akan kami pakai sebagai rujukan pelengkap administrasi kepada bakal pasangan calon,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemeriksa dan Penilaian, dr. Djati Sagoro memastikan telah menerapkan azas netralitas dan profesionalisme selama tahapan pemeriksaan hingga keluarnya hasil kesehatan dari masing-masing Cagub-Cawagub.

"Semua berjalan dengan lancar dan kami berhasil menerapkan azas netralitas selama pelaksanaan pemeriksaan dan hasil kesehatan," pungkasnya.

Ketiga pasangan Cagub-Cawagub yang berkontestasi pada Pilkada Jakarta 2024 yakni, Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

(Arief Setyadi )