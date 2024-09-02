Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berbagi Kasih Bersama Lansia, JKI GKPR: Membangun Tali Persaudaraan Antarsesama

Reymond Atuha Pama , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |16:39 WIB
Berbagi Kasih Bersama Lansia, JKI GKPR: Membangun Tali Persaudaraan Antarsesama
JKI GKPR Gelar Bakti Sosial/ist
A
A
A

JAKARTA - Jemaat Kristen Indonesia Gereja Komunitas Perjuangan Rohani (JKI-GKPR), menggelar kegiatan bakti sosial di Rumah Panti Jompo Werdha Wisma Mulia, Jelambar, Jakarta Barat. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama,

Ketua panitia baksos, Rafly Rinaldi mengatakan, bahwa kunjungan ini bertujuan untuk berbagi kasih dan kebersamaan kepada lansia yang berada di Panti Werdha Wisma Mulia.

“Kami juga berharap kunjungan ini dapat membawa kebahagiaan, sehingga Opa Oma termotivasi untuk lebih semangat untuk terus sehat dalam melanjutkan hidupnya,” ujarnya, Senin (2/9/2024).

“Kalau sebelumnya kita mengunjungi panti asuhan anak, maka hari ini kami berbagi dengan Panti Lansia untuk membangun tali persaudaraan antar sesama,”sambungnya.

Khususnya anggota JKI-GKPR dengan warga binaan panti, sehingga pada kesempatan ini pihaknya dapat melayani Opa Oma yang ada di Panti Werdha Wisma Mulia.

‘Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam kesuksesan acara ini. Serta kepada seluruh panitia bakti sosial JKI-GKPR yang telah bekerja keras, sehingga kegiatan ini sukses dilaksanakan dan kepada para donatur,”ulasnya.

 “Kami berharap, agar kedepannya semua dapat meningkatkan kesadaran sosial dan menciptakan masa depan yang lebih positif,” pungkasnya.

Pembina JKI-GKPR Hengky Jita menambahkan, dia bersyukur bisa melayani dengan kasih kepada para lansia. “Ini juga sebagai respon dari kami untuk saling mengasihi sesama manusia dan ini juga sebagai respon melayani,”ujarnya.

“Mudah mudahan kedepannya kami bisa menjangkau kelompok lain yang perlu dibantu, dan ini juga program tim kecil yang dibentuk JKI-GKPR dalam menyusun program bersama untuk melayani sesama manusia dengan bakti sosial. dan hari ini memilih di Panti Werdha Wisma Mulia Jakarta,”tutupnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bakti Sosial Baksos Lansia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/481/3154991/vaksin-gUXm_large.jpg
Lansia Rentan Terpapar RSV, Bisa Dicegah dengan Melakukan Vaksin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/483/3068708/orang-berusia-70-tahun-ternyata-hidup-lebih-bahagia-ini-kata-ahli-qR82u3zhAQ.jpg
Orang Berusia 70 Tahun Ternyata Hidup Lebih Bahagia? Ini Kata Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/612/3058628/waduh_hampir_40000_orang_warga_jepang_meninggal_sendirian_di_rumah-Od76_large.jpg
Waduh, Hampir 40.000 Orang Warga Jepang Ditemukan Meninggal Dunia Sendirian di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/481/3057322/lansia-di-indonesia-tembus-20-persen-pada-2050-ini-hal-yang-wajib-dipersiapkan-pemerintah-xDfmJzWyBE.jpg
Lansia di Indonesia Tembus 20 Persen pada 2050, Ini Hal yang Wajib Dipersiapkan Pemerintah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/483/2899933/lansia-rentan-alami-dehidrasi-dan-heat-stress-begini-cara-mencegahnya-0Yh7nQ3a0m.jpg
Lansia Rentan Alami Dehidrasi dan Heat Stress, Begini Cara Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/483/2899929/waspada-lansia-berisiko-terkena-dehidrasi-dan-heat-stress-akibat-cuaca-panas-AnnDv4HpOM.jpg
Waspada, Lansia Berisiko Terkena Dehidrasi dan Heat Stress Akibat Cuaca Panas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement