Berbagi Kasih Bersama Lansia, JKI GKPR: Membangun Tali Persaudaraan Antarsesama

JAKARTA - Jemaat Kristen Indonesia Gereja Komunitas Perjuangan Rohani (JKI-GKPR), menggelar kegiatan bakti sosial di Rumah Panti Jompo Werdha Wisma Mulia, Jelambar, Jakarta Barat. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama,

Ketua panitia baksos, Rafly Rinaldi mengatakan, bahwa kunjungan ini bertujuan untuk berbagi kasih dan kebersamaan kepada lansia yang berada di Panti Werdha Wisma Mulia.

“Kami juga berharap kunjungan ini dapat membawa kebahagiaan, sehingga Opa Oma termotivasi untuk lebih semangat untuk terus sehat dalam melanjutkan hidupnya,” ujarnya, Senin (2/9/2024).

“Kalau sebelumnya kita mengunjungi panti asuhan anak, maka hari ini kami berbagi dengan Panti Lansia untuk membangun tali persaudaraan antar sesama,”sambungnya.

Khususnya anggota JKI-GKPR dengan warga binaan panti, sehingga pada kesempatan ini pihaknya dapat melayani Opa Oma yang ada di Panti Werdha Wisma Mulia.

‘Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam kesuksesan acara ini. Serta kepada seluruh panitia bakti sosial JKI-GKPR yang telah bekerja keras, sehingga kegiatan ini sukses dilaksanakan dan kepada para donatur,”ulasnya.

“Kami berharap, agar kedepannya semua dapat meningkatkan kesadaran sosial dan menciptakan masa depan yang lebih positif,” pungkasnya.

Pembina JKI-GKPR Hengky Jita menambahkan, dia bersyukur bisa melayani dengan kasih kepada para lansia. “Ini juga sebagai respon dari kami untuk saling mengasihi sesama manusia dan ini juga sebagai respon melayani,”ujarnya.

“Mudah mudahan kedepannya kami bisa menjangkau kelompok lain yang perlu dibantu, dan ini juga program tim kecil yang dibentuk JKI-GKPR dalam menyusun program bersama untuk melayani sesama manusia dengan bakti sosial. dan hari ini memilih di Panti Werdha Wisma Mulia Jakarta,”tutupnya.