INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua Timses Pramono-Rano Karno Bukan dari Partai, Anies Baswedan Ditunjuk?

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |16:45 WIB
Ketua Timses Pramono-Rano Karno Bukan dari Partai, Anies Baswedan Ditunjuk?
Anies Bertemu Pramono-Rano Karno
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Pramono Anung mengatakan, dalam waktu dekat akan segera mengumumkan sosok ketua tim sukses yang akan membantu pemenangan pasangan Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Sosok tersebut bukan dari partai politik.

Namun, Pramono memberikan sinyal kuat jika Anies Baswedan tidak akan menjadi Ketua Timses dari pasangan Pramono-Rano di Pilkada Serentak 2024.

"Segera dalam waktu dekat saya umumkan. Dan  (Ketua) timsesnya bukan orang kader partai, bukan orang politik. Mas Anies kan politikus" kata Pramono usia menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan warga Jakarta di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Pramono menegaskan, bahwa dirinya telah ditugaskan oleh partai untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Demikian juga terkait dengan penentuan siapa sosok yang akan membantunya sebagai Ketua Timses.

"Sudah, saya udah putuskan siapa yang mau jadi ketua timsesnya. dah, nanti diumumkan. Yang jelas, bukan politisi, bukan mantan gubernur, jelas ya. tapi good looking," pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Anies Rasyid Baswedan, Sahrin Hamid menegaskan belum ada pembahasan tim sukses (Timses) atau pemenangan saat bertemu Pramono Anung-Rano Karno di arena Car Free Day (CFD) Senayan, Jakarta.. Anies belum menyatakan dukungan kepada pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024.

 

Halaman:
1 2
      
