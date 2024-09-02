Pramono Ngaku Ada Ketua Umum Parpol Ajak CFD Bareng

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Pramono Anung mengaku ada salah satu ketua umum partai politik mengajak dirinya untuk olahraga bersama di momen Car Free Day (CFD) Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Pramono usai menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan warga Jakarta di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

"Saya minggu depan mau car free day sama ketua umum partai. Karena dia yang minta, oke," kata Pramono.

Kendati demikian, Sekretaris Kabinet (Seskab) itu tidak membeberkan lebih lanjut identitas dari Ketua umum partai politik yang mengajaknya olahraga bersama.

"Yang saya terkejut, tadi ada ketua umum partai. nanti lihat aja. 'mas, nanti car free day-nya sama aku aja, aku lebih keren, aku ketua umum partai'," ujarnya melanjutkan.

(Awaludin)