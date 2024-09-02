Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Ngaku Ada Ketua Umum Parpol Ajak CFD Bareng

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |16:48 WIB
Pramono <i>Ngaku</i> Ada Ketua Umum Parpol Ajak CFD Bareng
Cagub Jakarta Pramono Anung (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Pramono Anung mengaku ada salah satu ketua umum partai politik mengajak dirinya untuk olahraga bersama di momen Car Free Day (CFD) Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Pramono usai menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan warga Jakarta di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

"Saya minggu depan mau car free day sama ketua umum partai. Karena dia yang minta, oke," kata Pramono.

Kendati demikian, Sekretaris Kabinet (Seskab) itu tidak membeberkan lebih lanjut identitas dari Ketua umum partai politik yang mengajaknya olahraga bersama.

"Yang saya terkejut, tadi ada ketua umum partai. nanti lihat aja. 'mas, nanti car free day-nya sama aku aja, aku lebih keren, aku ketua umum partai'," ujarnya melanjutkan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186298//mk-EF9r_large.jpg
MK Tolak Gugatan Pembatasan Jabatan Ketum Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177653//partai_golkar-nmpP_large.jpg
Soal Pertemuan Menhan dengan Ketum Parpol, Golkar: Belum Ada Arahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177475//cfd-xFVb_large.jpg
Catat! CFD Sudirman-Thamrin 26 Oktober Ditiadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174359//cfd_di_sudirman_thamrin-5QUv_large.jpg
Polisi Pastikan CFD Tetap Berlangsung saat HUT Ke-80 TNI di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168248//polwan-sf84_large.jpg
Ribuan Orang Padati CFD Sudirman-Thamrin, Deretan Polwan Cantik Jadi Incaran Foto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement