INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Skema Lalu Lintas Selama Kegiatan Paus Fransiskus di Jakarta pada 3-5 September

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |16:59 WIB
Begini Skema Lalu Lintas Selama Kegiatan Paus Fransiskus di Jakarta pada 3-5 September
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman
JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya bakal melakukan rekayasa lalu lintas atas aktivitas Paus Fransiskus selama berada di Indonesia pada 3-5 September 2024 mendatang. Masyarakat diimbau bisa mengantisipasi hal tersebut.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta juga sebagai kepala negara, sehingga khususnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) akan dilakukan sistem rangkaian kebesaran.

“Sehingga perlu diketahui oleh masyarakat dalam rangkaian kebesaran ini, tentunya seluruh jalur yang akan dilintasi oleh Bapak Paus ini adalah klir,” ujar Latif kepada wartawan, Senin (2/9/2024).

Kendati menerapkan skema rekayasa lalu lintas, Latif menyampaikan bahwa penutupan jalur nantinya bersifat sementara dan situasional, seperti saat kedatangan Paus Fransiskus pada hari Selasa 3 September 2024 besok.

“Jadi pada saat diinformasikan Paus sudah mendarat di Bandara, jalur mulai dari Soekarno-Hatta, Tol Sedyatmo, Tol Dalam Kota, Jalur Sudirman-Thamrin, sampai dengan Dubes Vatikan, kita akan melakukan clear, yaitu pada saat Paus mendekati sekitar radius 1 km, kita sudah melakukan clear dari pada seluruh kendaraan yang ada,” kata Latif.

Selanjutnya kegiatan Paus Fransiskus pada hari Rabu 4 September 2024  akan menuju Istana Negara, Masjid Istiqlal, dan Katedral akan diberlakukan pengawalan maupun pengamanan dalam bentuk rekayasa lalu lintas.

“Sehingga nanti jalur rute yang dari (Dubes) Vatikan menuju Istana, setelah itu menuju ke Istiqlal, menuju Katedral, tentunya ada beberapa pengalihan arus yang akan kita lakukan,” tutur Latif.

 

