Hasil Tes Kesehatan 3 Paslon Cagub-Cawagub Jakarta: Mampu Sehat Jasmani-Rohani dan Bebas Narkotika

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menerima berkas hasil pemeriksaan kesehatan para ketiga pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta.

Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata mengungkapkan, dari keterangan pihak RSUD Tarakan bahwa seluruh paslon sehat secara jasmani dan rohani hingga bebas dari penyalahgunaan narkotika.

“Pada prinsipnya tadi dari kedokteran dari RSUD Tarakan sudah memberikan kesimpulan akhir mengenai 3 hari proses pemeriksaan 3 bakal calon baik itu pasangan Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana,” kata Wahyu Dinata kepada wartawan di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

“Pihak rumah sakit menyimpulkan, bahwa ketiga pasangan calon itu mampu secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika,” sambung dia.