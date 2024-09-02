Cafe di Jagakarsa Terbakar, 17 Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah kafe di Jalan Paso, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan kebakaran pada Senin (2/9/2024) siang hari. Sebanyak 17 armada kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

Dalam video yang dibagikan akun resmi instagram Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta @humasjakfire terlihat api hitam tebal terlihat berada di sekitar lokasi. Api juga terlihat membakar seisi kafe.

Dalam laporan petugas pemadam kebakaran, peristiwa itu terjadi pada pukul 13.56 WIB. Petugas saat itu menerima laporan kebakaran dari warga yang berada di sekitar lokasi.

"Terima laporan kebakaran pukul 13.56 WIB, pengerahan awal 5 unit dan 22 personel. Total unit yang dikirimkan 17 unit dengan 58 personel," tulis laporan yang dibagikan Command Centre Gulkarmat DKI, Senin (2/9/2024).