KPU Jakarta Ungkap Semua Cagub-Cawagub Sudah Melaporkan LHKPN

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengungkapkan, bahwa seluruh pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Kami kan hanya menerima kan minimal mereka sudah melaporkan ya, kami hampir semua calon sudah melaporkan atau melakukan pelaporan harta kekayaan (LHKPN) tersebut,” kata Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata kepada wartawan, Senin (2/9/2024).

Meski begitu, kata Wahyu, pihaknya akan kembali melakukan pengecekan terhadap pelaporan LHKPN dari masing-masing paslon Cagub-Cawagub DKI Jakarta.

“Jadi nanti kami akan kroscek lagi apakah mereka hanya sebatas melaporkan atau hanya sebatas mendaftarkan sebagai LHKPN,” jelas dia.