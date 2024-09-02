Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Istrinya Terpapar Covid-19, Bagaimana Kesehatan Ridwan Kamil?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |18:00 WIB
JAKARTA - Istri calon gubernur (Cagub) Jakarta Ridwan Kamil, Atalia Pratatya positif Covid-19 usai mengantar suaminya mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta beberapa waktu lalu. Muncul pertanyaan soal kondisi kesehatan Ridwan Kamil.

Menurut Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak RSUD Tarakan. Pihak rumah sakit, kata Wahyu, sudah memiliki prosedur saat melakukan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

"Kami juga kemarin sudah berkoordinasi dengan rumah sakit ya. Rumah sakit mempunyai prosedur sendiri dan tentu saja itu menjadi ketentuan rumah sakit misalnya dengan penyerahan PCR test yang itu jadi kewenangan rumah sakit," kata Wahyu, Senin (2/9/2024).

Wahyu menambahkan, hal tersebut menjadi kewenangan pihak rumah sakit. "Jadi ketika dianggap sudah firm sudah memungkinkan dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka itu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak rumah sakit," ujarnya.

Sebagai informasi, KPU Jakarta telah menerima berkas hasil pemeriksaan kesehatan para ketiga pasangan Cagub-Cawagub Jakarta.

 

