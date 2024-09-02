Diterjang Angin Kencang, Pintu Loby Mal Botani Square Pecah

BOGOR - Pintu kaca lobby Mal Botani Square di Kota Bogor pecah. Hal itu disebabkan oleh hujan deras diseratai angin kencang yang terjadi sore tadi.

"Pintu pecah dikarenakan angin sangat kencang membuat pintu terdorong. Kaca setiap lobby sudah sangat tebal hanya saja kekuatan angin menyebabkan kaca pecah," kata General Manager Mal Botani Square, Lanny Kaputri, Senin (2/9/2024).

Kata, pintu kaca yang pecah tersebut berada di loby Jasmine. Dipastikan, tidak ada korban atau pengunjung yang terluka dalam peristiwa tersebut.

"Pada saat kejadian tidak ada pengunjung yang cedera," jelasnya.