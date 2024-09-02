Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Angin Kencang di Kota Bogor, Pohon Tumbang Timpa Mobil dan Billboard Roboh

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |20:32 WIB
Angin Kencang di Kota Bogor, Pohon Tumbang Timpa Mobil dan <i>Billboard</i> Roboh
Pohon tumbang timpa mobil di Kota Bogor. (Foto: Okezone/Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Kasus pohon tumbang terjadi di sejumlah titik di Kota Bogor akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda sore tadi, Senin (2/9/2024). Tak hanya itu, sebuah papan reklame juga roboh diterjang angin kencang.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.00 WIB. Berdasarkan laporan sementara yang diterimanya, hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Kota Bogor.

"Jadi memang hujan deras disertai angin kencang, ini melanda sebagian wilayah Bogor Timur, sebagian wilayah Bogor Selatan dan sebagian Tanah Sareal," kata Hidayatulloh, Senin (2/9/2024).

Kasus pohon tumbang paling banyak terjadi. Terparah di Jalan Sambu atau kawasan Terminal Baranangsiang. Pohon tumbang menimpa dua kendaraan dan warung warga.

"Jalan Sambu di Terminal Baranangsiang ada pohon tumbang jenis jati kebon yang diameter sekitar 20 sentimeter dengan ketinggian sekitar 15 meter ini menimpa satu kendaraan roda empat jenis Avanza, satu angkot dan satu warung warga yang ada di Terminal Baranangsiang," jelasnya.

