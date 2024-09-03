Gempa Magnitudo 4,7 Guncang Kabupaten Pidie, Begini Analisis BMKG

JAKARTA - Gempa bumi tektonik, magnitudo 4,7 mengguncang kabupaten Pidie Jaya dan sekitarnya, Provinsi Aceh pada Senin (2/9/2024) sekitar pukul 20.51 WIB.

Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4.86° LU dan 96.06° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 28 km Barat Daya Kabupaten Pidie Jaya Aceh pada kedalaman 5 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatra pada segmen Aceh-Central," kata Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, kepada MPI, Senin (2/9/2024).

Adapun dampak dari gempa bumi ini dirasakan oleh masyarakat dengan skala intensitas III hingga IV MMI.