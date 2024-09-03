Ada Kunjungan Paus Fransiskus, Ringroad Stadion Utama GBK Ditutup Mulai dari 3-6 September 2024

JAKARTA - Dalam rangka kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, ringroad Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) ditutup sementara.

Penutupan ringroad GBK akan berlaku mulai Selasa sampai dengan Jumat, 3-6 September 2024.

Pengumuman itu diketahui lewat unggahan di akun Instagram @love_gbk.

"Dalam rangka kegiatan Kunjungan Paus Fransiskus, maka diberlakukan penyesuaian waktu operasional," bunyi keterangan dalam foto, dikutip dari Instagram @love_gbk, Senin (2/9/2024).

Pasalnya, pada Kamis (5/9/2024) Paus Fransiskus akan hadir dan memimpin misa kudus di GBK. Oleh sebab itu, seluruh kawasan GBK tertutup dari kendaraan, kecuali bertanda striker khusus acara misa.

Selain GBK, pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu akan berkunjung ke beberapa tempat di Jakarta, mulai dari Istana Kepresidenan, Kedutaan Besar Vatikan, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal hingga Kantor KWI (Konferensi Waligereja Indonesia).

(Khafid Mardiyansyah)