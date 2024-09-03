Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Kekuatan M4,1 Guncang Langsa Aceh

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |05:26 WIB
Gempa Kekuatan M4,1 Guncang Langsa Aceh
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Kota Langsa, Aceh pada Selasa (3/9/2024). Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,1.

"Gempa Mag:4.1, 03-Sep-2024, (Pukul) 04:05:16 WIB, " tulis BMKG melalui akun media sosialnya @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa bumi berada 4.47 Lintang Utara (LU)-97.82 Bujur Timur (BT). Pusat gempa bumi berada pada 17 km Barat Daya Kota Langsa, Aceh.

"Kedalaman 10 Kilometer," tulis BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Namun, BMKG memberikan disclaimer bahwa informasi gempa bumi mengutamakan kecepatan.

"BMKG Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bumi gempa aceh BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/519/3068492/ilustrasi-ZrwR_large.jpg
Gempa M3,3 Guncang Jember Jatim Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067104/gempa-Hz8k_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Laut Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066776/ilustrasi-Wbpr_large.jpg
BMKG: Gempa M6,4 Bone Bolango Gorontalo Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066775/gempa_bone_bolango-k7q2_large.jpg
Breaking News: Gempa M6,4 Guncang Bone Bolango Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/519/3066768/ilustrasi-Filx_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jember Jatim Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066306/ilustrasi-QImC_large.jpg
BMKG Catat 5 Gempa Merusak Selama September, Paling Banyak di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement