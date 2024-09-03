Gempa Kekuatan M4,1 Guncang Langsa Aceh

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Kota Langsa, Aceh pada Selasa (3/9/2024). Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,1.

"Gempa Mag:4.1, 03-Sep-2024, (Pukul) 04:05:16 WIB, " tulis BMKG melalui akun media sosialnya @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa bumi berada 4.47 Lintang Utara (LU)-97.82 Bujur Timur (BT). Pusat gempa bumi berada pada 17 km Barat Daya Kota Langsa, Aceh.

"Kedalaman 10 Kilometer," tulis BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Namun, BMKG memberikan disclaimer bahwa informasi gempa bumi mengutamakan kecepatan.

"BMKG Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )