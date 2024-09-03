Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua Bawaslu Paparkan Uniknya Pilkada di Indonesia: Calon Belum Ditetapkan KPU tapi Baliho Sudah di Mana-Mana

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |06:19 WIB
Ketua Bawaslu Paparkan Uniknya Pilkada di Indonesia: Calon Belum Ditetapkan KPU tapi Baliho Sudah di Mana-Mana
Ketua Bawaslu di acara OneonOne
A
A
A

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Usai mendaftar pada akhir Agustus kemarin, ratusan calon kepala daerah (Cakada) akan melakukan kampanye pada 25 September 2024. 

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja memperbolehkan Cakada untuk bersosialisasi di tengah masyarakat. Misalnya jalan-jalan ke Mall hingga mengikuti car free day. 

"Sebenarnya, semua persoalan, kehidupan yang bersangkutan dijadikan kampanye, juga jadi persoalan. Tapi ya, itu haknya UU kepemiluan kalau kemudian dan ini membuat kampanye ke mall sepanjang tidak mengajak tidak masalah," kata Rahmat dalam acara OneOnOne SINDOnews dengan tema Pilkada Serentak 2024, Senin (2/9/2024).

Menurutnya kampanye di Indonesia sangatlah menarik karena kehidupan Cakada justru dianggap sebagai bahan kampanye. 

"Ini membuat kampanye kita lebih menarik kalau kemudian batasannya kampanye datang atau selesai, ya masalahnya ini kampanye enggak sih? Ini persoalan juga," kata dia. 

Perbedaan lainnya yang ditemukan Bawaslu yakni adanya baliho dari calon petahana atau incumbent meski mereka belum mendaftar dan ditetapkan KPU. 

"Wong calonnya aja belum ditetapkan oleh KPU. Tapi sudah ada baliho di mana-mana? Ya, inilah ciri khas perkembangan pemilu di negara Indonesia. Misalnya petahana itu ada kelebihannya," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/337/3158309//ketua_bawaslu_rahmat_bagja-D6ac_large.jpg
Bawaslu Susun Usulan Revisi UU Pemilu, Soroti Sengketa hingga Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement