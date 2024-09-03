Usai dari Jakarta, Paus Fransiskus Akan ke Papua Nugini, Timor Leste hingga Singapura

JAKARTA - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik di dunia, Paus Fransiskus dijadwalkan akan tiba di Indonesia hari ini, Selasa (3/9/2024). Kedatangan Kepala Negara Vatikan ke Indonesia itu termasuk dalam perjalanan apostolik yang ke-45 di Asia Pasifik.

Paus Fransiskus akan berada di Jakarta dari Selasa sampai dengan Jumat, 3-6 September 2024. Setelah dari Jakarta, Paus Fransiskus akan melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini.

"Dari Jakarta ke Papua Nugini dengan pesawat Indonesia," kata Anthonius Gregorius selaku Wakil Koordinator Media Panitia Kunjungan Bapa Suci Fransiskus saat dihubungi Okezone, Selasa (3/9/2024).

Setelah dari Papua Nugini, Paus Fransiskus akan singgah di Timor Leste lalu melanjutkan perjalanan ke Singapura. Menariknya, saat terbang dari Italia, Paus Fransiskus memilih untuk memakai transportasi sederhana. Alih-alih terbang pakai jet pribadi, Paus Fransiskus justru memakai pesawat komersil dari maskapai Alitalia.

"Paus terbang dengan pesawat Alitalia, bukan jet pribadi," ujar Anthonius Gregorius.

Selama di Indonesia, Paus Fransiskus akan berkunjung ke beberapa tempat seperti Istana Kepresidenan, Kedutaan Besar Vatikan, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal hingga Kantor KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) hingga memimpin misa di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

(Arief Setyadi )