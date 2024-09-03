Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai dari Jakarta, Paus Fransiskus Akan ke Papua Nugini, Timor Leste hingga Singapura

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |06:47 WIB
Usai dari Jakarta, Paus Fransiskus Akan ke Papua Nugini, Timor Leste hingga Singapura
Paus Fransiskus (Foto: BBC)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik di dunia, Paus Fransiskus dijadwalkan akan tiba di Indonesia hari ini, Selasa (3/9/2024). Kedatangan Kepala Negara Vatikan ke Indonesia itu termasuk dalam perjalanan apostolik yang ke-45 di Asia Pasifik.

Paus Fransiskus akan berada di Jakarta dari Selasa sampai dengan Jumat, 3-6 September 2024. Setelah dari Jakarta, Paus Fransiskus akan melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini. 

"Dari Jakarta ke Papua Nugini dengan pesawat Indonesia," kata Anthonius Gregorius selaku Wakil Koordinator Media Panitia Kunjungan Bapa Suci Fransiskus saat dihubungi Okezone, Selasa (3/9/2024).

Setelah dari Papua Nugini, Paus Fransiskus akan singgah di Timor Leste lalu melanjutkan perjalanan ke Singapura. Menariknya, saat terbang dari Italia, Paus Fransiskus memilih untuk memakai transportasi sederhana. Alih-alih terbang pakai jet pribadi, Paus Fransiskus justru memakai pesawat komersil dari maskapai Alitalia. 

"Paus terbang dengan pesawat Alitalia, bukan jet pribadi," ujar Anthonius Gregorius.

Selama di Indonesia, Paus Fransiskus akan berkunjung ke beberapa tempat seperti Istana Kepresidenan, Kedutaan Besar Vatikan, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal hingga Kantor KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) hingga memimpin misa di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059956/paus_fransiskus_naik_raize-hFY8_large.jpg
Usai Innova Zenix, Paus Fransiskus Naik Raize di Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059561/jokowi_bertemu_paus_fransiskus-ZK3B_large.jpg
Jokowi Ungkap Obrolan Empat Mata dengan Paus Fransiskus, Bahas Solusi Konflik Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059484/menteri_agama-D8di_large.jpg
Menag Ungkap Hikmah Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059468/warga_saksikan_kepergian_paus_fransiskus_di_bandara_soetta-yXJI_large.jpg
Antusiasnya Warga Saksikan Kepergian Paus Fransiskus di Bandara Soetta: Ada yang Nangis hingga Naik Pagar Pembatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059463/paus_fransiskus_berkati_warga_sebelum_terbang_ke_papua-lXp5_large.jpg
Terharunya Warga Bisa Diberkati Paus Fransiskus sebelum Terbang ke Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/612/3059364/hadiri_misa_akbar_bersama_paus_fransiskus_di_sugbk_umat_katolik_asal_sumba_ini_kenakan_kain_adat-Gq2m_large.jpg
Hadiri Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus di SUGBK, Umat Katolik Asal Sumba Ini Kenakan Kain Adat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement