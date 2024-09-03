Kawal Kedatangan Paus Fransiskus, Ratusan Aparat Gabungan Diterjunkan ke Soetta

JAKARTA - Sebanyak 700 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan dalam pengamanan kunjungan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) hari ini, Selasa (3/9/2024). Personel gabungan tersebut juga bertugas untuk mengawal kedatangan delegasi International Sustainability Forum (ISF).

"Kami selaku Kasubsatgas Pengamanan Bandara dalam Operasi Tribrata-Jaya 2024 ini, menerjunkan 700 personel gabungan dari unsur TNI-Polri, AVSEC dan stakeholder Kementerian/Lembaga yang bertugas di pelayanan Bandara Soetta," kata Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol Roberto Pasaribu, Selasa.

Kapolresta menjelaskan, pelaksanaan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan Delegasi ISF dibagi menjadi tiga ring. Pertama diisi oleh Paspampres, ring dua diisi oleh TNI, serta ring tiga oleh pihak kepolisian serta Avsec AP II Bandara Soetta.

"Dalam hal ini kami berperan untuk melakukan pengamanan ketibaan termasuk nantinya keberangkatan seluruh rombongan dalam 2 kegiatan kenegaraan tersebut di Bandara Soetta," ujar dia.

Roberto menambahkan, pada operasi terpusat dengan sandi Tribrata Jaya 2024 tersebut pihaknya menggelar Tactical Floor Game (TFG). Ia menjelaskan, TFG bertujuan untuk memberikan masukan kepada satuan fungsi, sehingga dapat mempermudah dalam koordinasi dan konsolidasi terkait pengamanan kedatangan Paus Fransiskus dan ISF khusus pengamanan Bandara Soetta.

Menurut dia, seusai apel gelar pasukan pihaknya bersama stakeholder menggelar kegiatan preventif berupa patroli gabungan di area Terminal 1, 2 dan 3, serta terminal kargo, untuk menciptakan kondisi Kamtibmas yang aman kondusif.