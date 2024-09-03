Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kawal Kedatangan Paus Fransiskus, Ratusan Aparat Gabungan Diterjunkan ke Soetta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |07:27 WIB
Kawal Kedatangan Paus Fransiskus, Ratusan Aparat Gabungan Diterjunkan ke Soetta
Ratusan personel gabungan diterjunkan kawal kedatangan Paus Fransiskus dan Delegasi ISF di Bandara Soekarno-Hatta (Foto: Ist/Dok)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 700 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan dalam pengamanan kunjungan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) hari ini, Selasa (3/9/2024). Personel gabungan tersebut juga bertugas untuk mengawal kedatangan delegasi International Sustainability Forum (ISF).

"Kami selaku Kasubsatgas Pengamanan Bandara dalam Operasi Tribrata-Jaya 2024 ini, menerjunkan 700 personel gabungan dari unsur TNI-Polri, AVSEC dan stakeholder Kementerian/Lembaga yang bertugas di pelayanan Bandara Soetta," kata Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol Roberto Pasaribu, Selasa.

Kapolresta menjelaskan, pelaksanaan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan Delegasi ISF dibagi menjadi tiga ring. Pertama diisi oleh Paspampres, ring dua diisi oleh TNI, serta ring tiga oleh pihak kepolisian serta Avsec AP II Bandara Soetta.

"Dalam hal ini kami berperan untuk melakukan pengamanan ketibaan termasuk nantinya keberangkatan seluruh rombongan dalam 2 kegiatan kenegaraan tersebut di Bandara Soetta," ujar dia. 

Roberto menambahkan, pada operasi terpusat dengan sandi Tribrata Jaya 2024 tersebut pihaknya menggelar Tactical Floor Game (TFG). Ia menjelaskan, TFG bertujuan untuk memberikan masukan kepada satuan fungsi, sehingga dapat mempermudah dalam koordinasi dan konsolidasi terkait pengamanan kedatangan Paus Fransiskus dan ISF khusus pengamanan Bandara Soetta.

Menurut dia, seusai apel gelar pasukan pihaknya bersama stakeholder menggelar kegiatan preventif berupa patroli  gabungan di area Terminal 1, 2 dan 3, serta terminal kargo, untuk menciptakan kondisi Kamtibmas yang aman kondusif.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059956/paus_fransiskus_naik_raize-hFY8_large.jpg
Usai Innova Zenix, Paus Fransiskus Naik Raize di Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059561/jokowi_bertemu_paus_fransiskus-ZK3B_large.jpg
Jokowi Ungkap Obrolan Empat Mata dengan Paus Fransiskus, Bahas Solusi Konflik Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059484/menteri_agama-D8di_large.jpg
Menag Ungkap Hikmah Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059468/warga_saksikan_kepergian_paus_fransiskus_di_bandara_soetta-yXJI_large.jpg
Antusiasnya Warga Saksikan Kepergian Paus Fransiskus di Bandara Soetta: Ada yang Nangis hingga Naik Pagar Pembatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059463/paus_fransiskus_berkati_warga_sebelum_terbang_ke_papua-lXp5_large.jpg
Terharunya Warga Bisa Diberkati Paus Fransiskus sebelum Terbang ke Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/612/3059364/hadiri_misa_akbar_bersama_paus_fransiskus_di_sugbk_umat_katolik_asal_sumba_ini_kenakan_kain_adat-Gq2m_large.jpg
Hadiri Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus di SUGBK, Umat Katolik Asal Sumba Ini Kenakan Kain Adat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement