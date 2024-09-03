Advertisement
Paus Fransiskus Datang ke Indonesia, Menag Yaqut Bakal Menyambut di Bandara Soetta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |09:10 WIB
JAKARTA - Pemimpin Gereja Katolik dunia, Paus Fransiskus dijadwalkan tiba dalam lawatan apostoliknya ke Indonesia pada hari ini, Selasa (3/9/2024). Paus Fransiskus terbang dari Roma dan akan mendarat di Bandara Soekarno Hatta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah tokoh bakal menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka yang menyambut datang dari perwakilan Pemerintah Indonesia dan perwakilan Vatikan.

Salah satu yang direncanakan ikut menyambut Paus Fransiskus dari Pemerintah Indonessia ialah Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Selain itu, ada juga Dewan Pertimbangan Presiden, Gandi Sulistiyanto dan Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci Michael Trias Kuncahyono.

Adapun Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia, Antonius Subiyanto Bunyamin juga direncanakan turut menyambut Paus Fransiskus.

“Rencananya begitu (Menag Yaqut akan menyambut Paus Fransiskus di Bandara),” kata Humas Kementerian Agama, Khoiron, Selasa.

Dalam prosesi penyambutan itu, Paus Fransiskus juga akan diberikan rangkaian bunga tangan. Bunga tangan itu akan diberikan langsung oleh dua perwakilan anak-anak.

Saat tiba, Paus Fransiskus rencananya akan langsung bertolak ke Kedutaan Besar Vatikan. Paus Fransiskus akan melewati jalan bebas hambatan Professor Dr Sedyatomo dan masuk ke ruas jalan Tol Dalam Kota.

(Arief Setyadi )

      
