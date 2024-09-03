Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Muhammadiyah: Kedatangan Paus Fransiskus Perkuat Hubungan Katolik dengan Islam

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |12:43 WIB
Muhammadiyah: Kedatangan Paus Fransiskus Perkuat Hubungan Katolik dengan Islam
Sekum PP Muhammadiyah Abdul Muti (Foto: Dok MNC)
JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyambut baik kunjungan pemimpin Gereja Katolik dunia, Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini, Selasa 3 September 2024 sebagai sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia. Bahkan, kedatangan Paus dianggap bisa memperkuat hubungan Katolik dengan Islam.

"Di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, Paus Fransiskus berkenan berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan pesawat komersial dan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak menginap di hotel berbintang," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, hal itu menunjukkan keteladanan yang dapat menjadi inspirasi penting bagi para pemimpin bangsa di tingkat nasional maupun ranah global. Selain itu, Mu'ti berkata, kunjungan Paus juga menunjukan hangatnya hubungan Katolik dengan umat Islam.

"Dalam konteks hubungan antar umat beragama, khususnya hubungan Islam dan Katolik, kunjungan Paus Fransiskus menunjukkan arti penting Indonesia dan komitmen Paus Fransiskus dalam membangun dan memperkuat hubungan Katolik dengan dunia Islam," tuturnya.

Apalagi, kata Mu'ti, Paus juga menandatangani Dokumen Abu Dhabi tentang Human Fraternity bersama Grand Syeikh al-Azhar, Dr. Ahmad el-Thayeb. Dokumen Abu Dhabi merupakan dokumen yang menunjukkan kesamaan spirit ajaran dan komitmen Islam dan Katolik dalam membangun harkat dan martabat kemanusiaan serta kerja sama antar iman dalam perdamaian. 

"Rencana pertemuan Paus Fransiskus dengan kelompok-kelompok agama menunjukkan keterbukaan dalam dialog dan kerja sama antar iman serta memperkenalkan Indonesia kepada dunia sebagai negara yang memiliki kemajemukan serta kerukunan agama dan budaya," ujar Mu'ti.

(Arief Setyadi )

      
