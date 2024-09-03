Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Mulai Bahas RUU Imigrasi hingga RUU Kementerian Negara Usai Terima Surat Presiden 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |12:46 WIB
DPR Mulai Bahas RUU Imigrasi hingga RUU Kementerian Negara Usai Terima Surat Presiden 
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - DPR RI memberi tugas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan RUU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal itu usai parlemen menerima Surat Presiden (surpres). 

Surpres tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

"Dengan ini kami informasikan bahwa pimpinan dewan telah menerima Surat Presiden Nomor R/24/ Pres tanggal 2 Juli 2024 hal penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara," kata Dasco.

"Dua, R/26/Pres tanggal 2 juli 2024 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian," imbuhnya.

Kendati demikian, Dasco menyampaikan, Baleg DPR RI ditugaskan untuk membahas dua RUU tersebut bersama Pemerintah. Hal itu, didasari atas keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 27 Mei 2024.

"Dan pembicaraan pembahasan tingkat 1 dengan pemerintah apabila surpres telah diterima oleh DPR RI, tanpa melalui mekanisme rapim dan bamus kembali. Berdasarkan ketentuan pasal 246 ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR," ucap Dasco.

"Untuk itu kami minta persetujuan rapat paripurna hari ini untuk menugaskan Baleg DPR RI membahas RUU tentang perubahan atas UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, apakah dapat disetujui?" tanya Dasco yang disambut setuju oleh para peserta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068282/dpr-Fws8_large.jpg
Perkuat Kerja Sama, Puan Bertemu Ketua Parlemen Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066256/dpr-EWfQ_large.jpg
Herman Khaeron: Diversifikasi Pangan untuk Bangun Kemandirian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062324/ketua_dpr_ri_puan_maharani-MGnt_large.jpg
Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Ketiga di Dunia, Ini Kata Ketua DPR 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060703/wakil_ketua_baleg_dpr_ri_achmad_baidowi-tHiW_large.jpg
Baleg Buka Peluang RUU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/337/3050171/dpr-N6Du_large.jpg
Puan: Kekuasaan Tanpa Visi Jadi Sewenang-wenang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/337/3050114/dpr-zvHb_large.jpg
Puan Sebut 126 Undang-Undang Tuntas Dibahas di DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement