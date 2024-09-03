Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paus Fransiskus Tiba di Indonesia, Sampaikan Pesan Khusus ke Menag Yaqut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |12:52 WIB
Paus Fransiskus Tiba di Indonesia, Sampaikan Pesan Khusus ke Menag Yaqut
Menag Yaqut. (Foto: Okezone/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus tiba di Tanah Air Indonesia via Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (3/9/2024). Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas ikut menyambut kedatangan Paus siang tadi.

Dalam kesempatan itu, Menag mengungkapkan pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus yakni agar bisa menjaga dialog antar iman.

“Beliau tadi menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman, karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia,” kata Menag kepada awak media.

“Beliau ucapkan bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian bukan hanya dunia tapi juga antar umat manusia,” sambung dia.

Pria yang kerap disapa Gus Yaqut itu juga mengungkapkan bahwa pesan tersebut nantinya turut dibahas dalam pertemuan besok hari bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

