Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto

JAKARTA - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Rabu besok. Selain Jokowi, Paus Fransiskus juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden RI terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholis Qoumas usai menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta hari ini.

“Direncanakan begitu, nanti akan ada pertemuan dengan Presiden terpilih dalam satu pertemuan,” kata Gus Yaqut kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Kendati begitu, ia tidak merinci perihal waktu dan tempat akan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Paus Fransiskus. “Nanti ditanya teknisnya ke protokol negara. Saya memang lihat rundownnya, tapi saya tidak hapal,” ujar dia.

Di sisi lain, dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan Paus Fransiskus akan membahas isu yang berkaitan dengan perkembangan global.