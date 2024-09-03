Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungan Paus Fransiskus dan Pesan Kerukunan Agama di Indonesia 

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |13:23 WIB
Kunjungan Paus Fransiskus dan Pesan Kerukunan Agama di Indonesia 
Paus Fransiskus Tiba di Tanah Air. Foto: Okezone/Jonathan.
JAKARTA - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus sudah berada di Indonesia. Ia datang dalam rangka kunjungan Apostolik di Asia. 

Dalam kunjungannya ke Tanah Air, ada pesan kerukunan agama di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Menag RI Yaqut Cholil Qoumas, ketika menyambut langsung Paus di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). 

Menurut pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu, kunjungan Paus Fransiskus di tanah air ini sekaligus memperlihatkan kerukunan antar-umat beragama di Indonesia. Dengan segala perbedaan yang ada, masyarakat bisa terus hidup berdampingan. 

"Kita ingin menunjukkan bagaimana Indonesia ini berbeda-beda, banyak sekali agama, banyak sekali latar belakang keragaman, tapi kita tetap bisa bersatu," kata GusYaqut di Bandara Soetta usai menyambut kedatangan Paus Fransiskus. 

Dengan berkunjung ke Indonesia, Gus Yaqut berharap Paus Fransiskus bisa menyaksikan persatuan antar-umat yang terus terjaga dengan baik. Tentu pesan persatuan dan pentingnya toleransi juga dibawa oleh Paus Fransiskus dalam kunjungannya. 

"Jadi itu yang ingin kita sampaikan kepada beliau, saya kira tidak banyak negara yang memiliki perbedaan seperti Indonesia. Kami berharap beliau menyaksikan keberagaman di Indonesia bisa terpelihara dengan baik," katanya.

Selama berada di Indonesia, Paus Fransiskus akan berkunjung ke beberapa tempat seperti Istana Kepresidenan, Kedutaan Besar Vatikan, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal hingga Kantor KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) hingga memimpin misa di Stadion GBK.

Paus Fransiskus Tiba di Indonesia

Sebelumnya, Paus tiba di Indonesia dengan menggunakan Pesawat khusus ITA Airways berwarna biru Bendera Merah Putih. Ia dan rombongan  mendarat di landasan udara Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 11.24 WIB.

 

