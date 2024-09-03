Sempat Mangkir, KPK Akan Panggil Ulang Bos Mineral Trobos di Kasus AGK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret eks Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK) melalui pemeriksaan saksi. Salah satunya Komisaris Utama Mineral Trobos, David Glen Oei.

Tim penyidik Lembaga Antirasuah sempat menjadwalkan pemeriksaan terhadap David Glen Oei sebagai saksi dalam kasus tersebut. Namun, yang bersangkutan berhalangan hadir lantaran sakit.

"Tidak hadir karena sakit," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Senin (2/9/2024).

Kendati demikian, Tessa menyebutkan akan melakukan penjadwalan ulang David. Namun, belum bisa dipastikan panggilan ulang itu dilayangkan.

"(Panggilan ulang) Belum ada info lagi dari penyidiknya," ujarnya.