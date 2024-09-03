Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KY Perintahkan MA untuk Pecat Hakim Pemutus Gregorius Ronald Tannur 

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |14:25 WIB
KY Perintahkan MA untuk Pecat Hakim Pemutus Gregorius Ronald Tannur 
Kantor Komisi Yudisial (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) telah mengirimkan rekomendasi sanksi berat kepada Mahkamah Agung (MA), untuk hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas terdakwa vonis bebas Gregorius Ronald Tannur (GRT), Selasa (3/9/2024). 

Vonis bebas tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik. Atas putusan tersebut, KY melalui merekomendasikan untuk memberikan saksi berat pada Yudisial Mukti Jakar

"KY telah mengirimkan rekomendasi sanksi berat kepada Mahkamah Agung, berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun terhadap majelis hakim PN Surabaya yang memutus bebas terdakwa GRT," kata juru bicara sekalian Komisioner KY, Mukti Fajar Nur Dewata, dalam keterangan resminya, Selasa (3/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185744//dpr-1YSx_large.jpg
DPR Setujui 7 Calon Anggota Komisi Yudisial, Berikut Daftar Namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183845//komisi_yudisial-Gf4D_large.jpg
Komisi Yudisial Akui Masyarakat Masih Ragukan Integritas Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183841//ketua_komisi_yudisial_amzulian_rifai-XQ8x_large.jpg
Ketua KY Ungkap Alasan Banyak Laporan Tak Bisa Diproses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164668//suap-H1O0_large.jpg
Breaking News! Eks Ketua PN Surabaya Divonis 7 Tahun Penjara Terkait Ronald Tannur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163710//pemerintah-Ri46_large.jpg
John Kei hingga Ronald Tannur Dapat Remisi HUT ke-80 RI, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163666//terpidana_ronald_tannur-YuLo_large.jpg
Terpidana Ronald Tannur Dapat Remisi HUT Ke-80 RI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement